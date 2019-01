Nadadores da Apanblu brilham na Travessia de Imbituba

No último sábado, dia 19, a Apanblu contou com a participação de dois atletas na disputa da Travessia de Imbituba, na Região Sul de Santa Catarina. No feminino, Aimée Luiza Nau fechou na terceira posição. No masculino, Victor Farias Andreazza completou em quarto lugar. Os dois talentos blumenauenses participaram na categoria 17 a 19 anos.

A prova contou com um percurso de 1,5 km na Praia do Porto. A competição contou com atletas de todas as regiões do estado. Aimée e Victor são dois jovens talentos formados em Blumenau. Inclusive, a lapidação de promessas por esporte é um dos pilares do trabalho desenvolvido pela Apanblu.

Postado por: Assessoria de Comunicação – Apanblu

Crédito da foto: Divulgação

Acessória: Sidnei Batista

