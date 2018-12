Mutirão de conciliação do Procon termina com 348 audiências realizadas

O mutirão de conciliação, promovido pelo Procon de Blumenau entre os dias 4 e 8 de dezembro, terminou com 348 audiências realizadas. Deste total, 234 tiveram resultado positivo, com 163 casos resolvidos e outros 71 com solicitação de prazo por parte da empresa reclamada para atender a denúncia do consumidor.

De acordo com o coordenador-geral do Procon, Cézar Cim, mais de 67% das 348 audiências realizadas resultaram em acordos. “É um número positivo e que traduz o esforço do órgão de defesa para ajudar a população”, diz. Ainda segundo o coordenador, 40 fornecedores faltaram nas audiências e 26 consumidores não compareceram.

O levantamento aponta também que 40 audiências foram suspensas e oito remarcadas. “O objetivo do mutirão é atender os processos abertos pelos consumidores contra fornecedores de produtos e prestadores de serviços da cidade. Além do atendimento já efetivado, contamos com 100 consumidores agendados para o próximo mutirão que será feito no ano que vem”, afirma Cézar.

