Mulheres participam de palestra sobre o poder da mulher

Cerca de 45 mulheres participaram, na última quinta-feira, dia 7, da palestra “O poder da Mulher- Descobrindo o verdadeiro sentido e valor da feminilidade”. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec) o tema foi abordado pela psicóloga Ângela Botelho, junto ao Centro de Ensino Profissionalizantes (CEP). Na oportunidade, Ângela destacou a importância da luta pelos direitos, da necessidade de se reconhecer como um ser especial e com características diferentes dos homens. O evento concluiu com café e animação com as músicas apresentadas pelo grupo “Amigas em Ação”.

