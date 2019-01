Mudanças na Feirinha

No seu quinto ano de existência, a Feirinha que já foi da Servidão Wollstein, depois virou só da Servidão, vai mudar de endereço neste ano de 2019. Não será mais nas ruas Floriano Peixoto e Curt Hering e vai para o entorno da Prefeitura, como aconteceu na edição especial de dezembro último.

Entre os argumentos da organização, está o de contar com o apoio maior do Poder Público, dando suporte, como pontos de energia e água, entre outros. Diego Lottin, da Microponto Produções, fez uma “live” no Facebook com as explicações para a mudança e você pode conferir aqui.

A primeira edição deste ano acontecerá no dia 10 de fevereiro no novo local e deverá contar com 80 expositores.

Eu confesso que sou conservador e gostava muito do formato da feirinha. Passarei lá no dia 10, para conferir de perto. Tomara que dê certo, pois é uma ótima e diferente opção para Blumenau.

