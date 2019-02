Motorista sai ileso após acidente arrancar cabine de caminhão em rodovia

Batida aconteceu na Rodovia João Mellão (SP-255) em Avaré. Trecho da rodovia foi interditado e tráfego no local está sendo desviado pelo acostamento.

O motorista de um caminhão saiu ileso após bater na traseira de outra carreta e ter a cabine do veículo ‘arrancada’. O Acidente aconteceu na Rodovia João Mellão (SP-255) na manhã desta terça-feira (31), em Avaré (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, quando no quilômetro 255 da rodovia, um bateu na traseira do outro.

Com o impacto, a cabine do caminhão foi arrancada, porém o motorista foi socorrido sem nenhum ferimento. O motorista do veículo atingido também não ficou ferido.

Ainda segundo a polícia, o acidente aconteceu em um trecho de pista simples, onde está sendo realizadas obras de duplicação.

A rodovia está interditada para a retirada dos veículos e o tráfego no local está sendo desviado pelo acostamento. As causas do acidente serão investigadas.

Fonte: G1