Morre suspeito de atear fogo na mulher e no filho em Blumenau

Homem de 47 anos estava internado desde 22 de outubro. Mulher morreu há uma semana.

Carlos Osmar Costa, 47 anos, suspeito de atear fogo na mulher e no filho morreu na segunda-feira (30), informou a Delegacia Regional de Blumenau. Ele estava internado há pouco mais de uma semana no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, no Vale do Itajaí, com 75% do corpo queimado.

De acordo com a Polícia Militar, Carlos colocou a mulher Roseli Caldas Costa, de 44 anos, e o filho Sandriel Yuri Costa, de 11, no banheiro de casa, jogou gasolina e ateou fogo, na madrugada de 22 de outubro. Depois, Carlos também colocou fogo no próprio corpo.

Familiares contaram à PM que Carlos ficou escondido na casa até a chegada da mulher e do filho. Os vizinhos falaram que a mãe e o filho conseguiram sair correndo de casa em busca de ajuda. As roupas queimadas ficaram na rua de casa.

O suspeito foi localizado mais tarde, ainda na madrugada, no pátio de uma casa do bairro com diversos ferimentos causados pelas queimaduras, depois que moradores o denunciaram à PM. Os policiais o prenderam, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou ao hospital, onde foi internado com escolta policial.

A mulher, que teve 80% do corpo queimado, morreu na madrugada do dia seguinte, na última segunda-feira (23). O menino teve 65% do corpo queimado. O Hospital Infatil Joana de Gusmão, em Florianópolis, não informou o estado de saúde do paciente nesta terça-feira (31).

Mulher já havia registrado B.O.s

A Delegacia Regional de Blumenau informou que Roseli já havia registrado pelo menos quatro boletins de ocorrência contra o companheiro.

Em 2015 foi registrado o primeiro, por ameaça e injúria. Em 2016 a polícia instaurou inquérito contra Carlos Costa por violência doméstica. Este ano foram mais dois boletins registrados por ameaça. Uma vizinha contou que Roseli queria se separar, mas Carlos não aceitava.

