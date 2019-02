Morador do bairro Água Verde ganha premiação do Concurso de Jardins

O vencedor recebeu o montante equivalente ao valor do IPTU do imóvel.

Foto: Eraldo Schnaider

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, e o secretário de Conservação e Manutenção Urbana, Michael Schneider, entregaram oficialmente o prêmio ao vencedor da segunda edição do Concurso de Jardins, José Mauri da Silva. O ato ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 27, durante visita à residência eleita, situada na Rua Hildegard Fischer, no bairro Água Verde. O vencedor recebeu o montante equivalente ao valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel.

A edição mais recente reuniu quatro participantes e a avaliação dos jardins inscritos, realizada em dezembro de 2018, levou em conta aspectos como diversidade e harmonia, beleza e estado, enquadramento paisagístico, recursos, manutenção e posicionamento. A iniciativa tem como objetivo incentivar e valorizar o trabalho dos blumenauenses no cuidado das áreas com jardins em suas residências, além de estimular a criatividade e despertar a consciência ecológica, ambiental e o sentido de cidadania.

Na ocasião, o prefeito lembrou que Blumenau sempre foi reconhecida como “Cidade Jardim” e ressaltou que tanto a Prefeitura como os cidadãos devem ser responsáveis pelo embelezamento do município. “O Concurso de Jardins foi criado para motivar a nossa comunidade a desenvolver aquilo que o senhor Mauri e sua esposa, dona Claudete, fizeram aqui: melhorar o seu ambiente, receber bem as pessoas e se sentir feliz por poder participar do cultivo da natureza. Nos dá uma alegria muito grande poder premiá-los e enaltecê-los por este trabalho”.

Durante a visita, José Mauri explicou que o zelo com a natureza foi despertado na infância com a influência de sua mãe. “Nós moramos nesta casa há praticamente 22 anos. Quando viemos para cá, aqui era um grande aterro. Então, para deixar desse jeito, foi um processo lento e demorado. Sempre que íamos a uma floricultura e víamos uma planta diferente, trazíamos para deixá-la cada vez mais bonita e harmoniosa”.

A Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) já iniciou o planejamento para a terceira edição do Concurso de Jardins. A previsão é abrir as inscrições no dia 2 de setembro, quando Blumenau completa mais um ano de história. As informações mais detalhadas serão divulgadas no início do segundo semestre.

