Moda, beleza, decoração e jardinagem são temas de workshops gratuitos no Neumarkt

Que tal aproveitar o verão para aprender coisas novas? O Neumarkt Shopping vai trazer workshops gratuitos sobre temas variados todas as quartas-feiras, entre os dias 30 de janeiro e 20 de fevereiro. Moda, beleza, decoração e jardinagem estão entre os assuntos que serão abordados em bate-papos e aulas práticas, realizadas sempre às 19h no Espaço NK Hall, ao lado do cinema. A temporada de workshops segue com o “Happy Hour Cervejeiro”, evento que vai entrar para o calendário fixo do shopping e terá a primeira edição no dia 27 de fevereiro.

A programação começa no próximo dia 30 com a palestra “Aplicando a Arte do Feng Shui na sua Casa”, da arquiteta Andressa Kessler. Segundo a especialista, o Feng Shui é um conjunto de conhecimentos que auxiliam na harmonização dos ambientes, equilibrando as energias dos espaços através de cores, formas e texturas. “Muitas vezes, simples ajustes na decoração podem alterar significativamente nossos dias, trazendo mais disposição, alegria, melhora nos relacionamentos e até mais saúde”, explica.

No dia 6 de fevereiro está agendado um bate-papo com a personal stylist Liana Medeiros sobre o tema “Combine cores e multiplique seus looks!”. No encontro, ela vai explicar como a cor tem efeito psicológico, influencia no humor e até na postura, o efeito dela na silhueta e como pode reforçar ou equilibrar características de personalidade. Liana também vai apresentar ferramentas que ajudam a pensar em novas combinações e como olhar para o seu armário de forma mais ampla, além de ensinar a usar e combinar cores de acordo com a imagem que você deseja transmitir.

Os cuidados com cactus e suculentas são o tema do workshop que acontece nos dias 13 e 14 de fevereiro. Profissionais da flora Rancho Decor irão apresentar aos participantes técnicas para cultivar este tipo de plantas em casa, incluindo todos o passo a passo: drenagem, terra, composição, escolha de plantas para área interna e externa, forração, rega, fertilização, fungos e pragas, ambientação e berçário (como fazer mudas).

Para quem pretende curtir o Carnaval, o Neumarkt vai trazer um workshop especial no dia 20 de fevereiro. As maquiadoras da marca Contém 1g vão ensinar as participantes a criar makes incríveis para aproveitar os dias de folia com muito estilo e criatividade. No encontro serão apresentados os melhores produtos, diferentes combinações e técnicas para fazer uma maquiagem perfeita e que aguente firme tanto o agito das festas quanto o calor intenso.

Happy Hour Cervejeiro

O evento “Happy Hour Cervejeiro”, programado para o dia 27 de fevereiro, será promovido sempre na última quarta-feira do mês. Em parceria com a Coöl Experiências Cervejeiras, o Neumarkt receberá o público para um bate-papo descontraído sobre a bebida, sendo que a cada mês será apresentado um estilo diferente aos participantes. Para o primeiro encontro do ano, o estilo escolhido é a Witbier. O valor da inscrição será de R$ 20,00 (por pessoa).

Agende-se

O quê: Workshops de moda, beleza, decoração, jardinagem e Happy Hour Cervejeiro

Quando: De 30 de janeiro a 27 de fevereiro, às 19h

Onde: Neumarkt Shopping, no Espaço NK Hall, ao lado do cinema (pavimento superior)

Quanto: Workshops gratuitos, com exceção do Happy Hour Cervejeiro que custará R$ 20,00. Inscrições no sitewww.neumarktshopping.com.br ou no Evento do Facebook

