Metropolitano enfrenta Hercílio Luz fora de casa

Na tarde deste sábado, dia 26, o Metropolitano entra em campo para mais um compromisso válido pelo Campeonato Catarinense. O confronto desta vez será diante do Hercílio Luz, às 17h, na Ressacada, em Florianópolis. O Verdão do Vale busca a primeira vitória no Estadual e está motivado na luta por uma grande campanha.

Em três jogos disputados até o momento, o Metropolitano soma dois pontos e um resultado positivo pode colocar a equipe liderada pelo técnico Marcelo Mabília na quarta colocação. O Hercílio Luz vive a mesma situação, com dois pontos somados. A expectativa é de um grande jogo, com dois times dispostos a dar o seu melhor.

Após o confronto diante do Hercílio Luz, o Metropolitano terá duelo contra o Figueirense, dia 30, às 19h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O próximo compromisso em casa está marcado para o dia 3 de fevereiro, contra o Marcílio Dias, às 17h. O apoio da torcida é fundamental, seja em jogos em casa ou fora.

Postado por: Assessoria de Comunicação – Metropolitano

