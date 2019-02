Metropolitano apresenta oficialmente Abel Ribeiro e Rafael Schmitz

Na manhã desta terça-feira, dia 5, o Clube Atlético Metropolitano apresentou oficialmente o técnico Abel Ribeiro e o diretor de futebol Rafael Schmitz. Os profissionais participaram de uma coletiva de imprensa no Centro de Treinamentos Romeu Georg. Os dois novos membros do departamento de futebol estiveram ao lado presidente Valdair Matias.

Experiente e com história dentro do Verdão do Vale, o técnico Abel Ribeiro tem como último trabalho o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série B atuando no Cuiabá. Em Santa Catarina já comandou equipes como Figueirense, Avaí, Joinville, Criciúma e Chapecoense. “Chego determinado a colaborar com o Metropolitano. Confio no trabalho desenvolvido pela diretoria e tenho um grande carinho por esse clube no qual já trabalhei. Vamos trabalhar para fazer o Metropolitano se recuperar no Estadual”, afirmou Abel Ribeiro.

Ele ainda é novo, mas já possui uma trajetória de muito sucesso dentro do futebol profissional. Estamos falando de Rafael Schmitz, que foi zagueiro de sucesso no futebol europeu e inicia uma nova caminhada agora como diretor de futebol do Metropolitano. “Eu trabalhei muito tempo no exterior e sei que posso dar o meu melhor para ajudar o nosso Verdão. A nossa missão é difícil, mas são de missões difíceis que conseguimos grandes resultados na vida. Vamos fazer um Metropolitano cada vez mais forte”, descreveu Schmitz.

O próximo compromisso do Metropolitano será no sábado, dia 9, contra o Criciúma, às 17h, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Contamos com o apoio da torcida na recuperação do Verdão do Vale no Estadual.

Curtir isso: Curtir Carregando...