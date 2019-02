Memória Digital: Edith Gaertner

Edith Gaertner era considerada uma mulher a frente de seu tempo. Nascida em Blumenau no dia 22 de março de 1882, era sobrinha-neta do fundador da cidade, Hermann Bruno Otto Blumenau (1819-1899). Muito independente para os padrões da época, aos 20 anos viajou para a Alemanha, onde cursou a Academia de Arte Dramática em Berlim. Percorreu as principais cidades da Europa, atuando em peças nos mais renomados palcos de teatro. Em 1924, Edith retorna a Blumenau para cuidar dos seus irmãos que haviam adoecido. Do constante contato com o público, seus hábitos passaram a ser entre livros e seus animais, principalmente os gatos.

O Cemitério dos Gatos foi elaborado por ela, uma importante defensora dos animais e, preferencialmente, dos gatos. Sempre esteve envolvida com um grande número deles. Nutria pelos mesmos uma singular predileção e estima. Quando morriam, eram sepultados no grande horto que possuía no pátio de casa. Na imagem, vemos Edith Gaertner no jardim de casa com um de seus gatos.

(Fonte: Fundação Cultural de Blumenau / Arquivo Histórico José Ferreira da Silva / Coleção de dossiê: Famílias : Família Gaertner)



Curtir isso: Curtir Carregando...