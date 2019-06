Membros tomam posse no Conselho de Desenvolvimento Rural

Cerimônia será na Sociedade Esportiva e Recreativa Primavera da Vila Itoupava, às 18h45.

Nesta sexta feira, dia 14, será realizada a posse dos novos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. A cerimônia, na Sociedade Esportiva e Recreativa Primavera da Vila Itoupava, será às 18h45, com a assinatura dos contratos do Programa Nacional de Alimentação Escolar com os produtores da Agricultura Familiar.

Os novos conselheiros irão atuar no biênio 2019/2021, sendo que os membros da comunidade foram eleitos nos dias 06, 07 e 08 de maio por meio de indicação de cada comunidade. Na oportunidade, serão assinados 32 contratos com as famílias de agricultores do município que participaram da Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de Blumenau neste ano.

