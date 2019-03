Médico da família: conheça o especialista que faz acompanhamento contínuo do paciente para a promoção da saúde

Os médicos de família são profissionais capacitados para atender pacientes desde a fase inicial da vida e, segundo o Ministério da Saúde, podem lidar com até 80% dos problemas de saúde da população. A ideia central é conhecer e acompanhar o paciente no decorrer da vida, gerando confiança e conforto aos mesmos. “Esses clínicos não focam na doença do paciente e sim, nele. A especialidade é o cuidado com prioridade na reabilitação do mesmo, analisando sempre, o contexto do ambiente e da família”, explica o cardiologista e presidente da Unimed Blumenau, Dr. Alexandre José Ferreira.

Os médicos que fazem residência em medicina de família auxiliam, por exemplo, em exames de rotinas, prevenções e, caso haja necessidade, encaminham o paciente a um especialista. Em alguns países, esses especialistas são conhecidos como “Médicos generalistas”. Na Europa e no Canadá esse método ou sistema é comum e, nesses lugares, cerca de 95% das pessoas têm seu médico generalista de confiança, conforme dados do Ministério da Saúde.

Ferreira ressalta que a população brasileira tem uma cultura voltada para o atendimento especializado, mas que o médico de família é uma tendência que deu certo no Reino Unido e Canadá e que já existe há anos no Brasil. “Em países onde o modelo foi implantado, houve redução nas complicações e nos desperdícios do sistema de saúde, um excelente método”, destaca.

Médicos da família no Vale do Itajaí

Os planos de saúde estão vendo que o sistema de médicos de família, além de atuar na prevenção, ainda traz economia. O Vale do Itajaí já conta com empresas com este foco. Para promover o conceito de atenção integral à saúde e inspirada em experiências bem-sucedidas no Reino Unido e Canadá, a Unimed Blumenau lançou na região um modelo com foco no atendimento de médicos de família, conhecido como plano Personal.

“Entre as vantagens do modelo estão o rápido acesso ao atendimento, o cuidado coordenado e continuado do paciente e neste modelo colocamos o paciente no centro do cuidado identificando a necessidade de especialista e tratamento de maior complexidade, com isso, temos toda a rede da Unimed Blumenau para apoio. Como conhecemos os pacientes, acompanhamos o histórico e as tendências familiares, não pedimos exames desnecessários, olhamos o paciente como um todo”, explica a diretora vice-presidente da Unimed Blumenau, Dra. Irene Wiggers.

“No modelo tradicional, muitas vezes o paciente recebe atenção inicial em serviços de maior complexidade, como pronto-atendimentos e hospitais, e nem sempre há coordenação e continuidade dos cuidados”, conclui Irene.

Para mais informações ligue (47) 3331-8550.

Curtir isso: Curtir Carregando...