Mascote Mayla participa de ação do Maio Amarelo nesta quarta-feira

Mais uma ação do movimento Maio Amarelo ocorrerá nesta quarta-feira, dia 22, às 9h, em Blumenau. A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Defesa do Cidadão (Sedeci) e o Seterb, estará na Escola de Educação Básica Padre José Maurício, no bairro Progresso, para uma atividade junto aos agentes mirins de Defesa Civil da escola. O evento contará com a presença da mascote Mayla, da Defesa Civil.

Inicialmente, os agentes mirins assistirão a uma palestra da Escola Pública de Trânsito do Seterb alusiva ao mês especial de conscientização para a redução de acidentes. Na seqüência, participarão de uma blitz educativa em frente à escola, com a presença especial da mascote Mayla. Neste tipo de blitz, o objetivo não é notificar os motoristas, mas sim orientá-los referente aos equipamentos obrigatórios e comportamento adequado e prudente no trânsito.

A EEB Padre José Maurício está localizada na Rua Progresso, número 2053.

