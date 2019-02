Marca catarinense lança café em versão engarrafada

Novidade no portfólio do Café Cultura, de Florianópolis, é o Cold Brew, produzido artesanalmente a partir de grãos especiais e extraído a frio, na versão engarrafada.

O lançamento oficial será no dia 16 de fevereiro em um evento no Le Bar Baron, localizado na Praia Brava, em Florianópolis.

A diretora do Café Cultura, Luciana Melo, aposta no sucesso do novo produto:

“O consumo do café gelado é difundido em vários países, mesmo os de clima frio. Por ser muito saboroso e refrescante, temos certeza que as pessoas logo estarão incorporando-o ao seu dia a dia. E o Café Cultura quer ser o fomentador desta nova tendência”.

As garrafinhas de Cold Brew, de 300 ml, são oferecidas em duas versões: o clássico e o vanilla (com infusão de baunilha).

Elas podem ser encontradas em qualquer uma das 12 unidades da rede Café Cultura em Santa Catarina e na loja virtual.

