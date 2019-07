Mais de 60 jovens participam de curso sobre empreendedorismo

Na segunda-feira, dia 15, foi realizado no Bloco J da Universidade Regional de Blumenau (Furb) o curso Start-E Começando a Empreender com a participação de 65 jovens do município. Com o objetivo de esclarecer e proporcionar noções de empreendedorismo, o evento foi uma promoção da Prefeitura de Blumenau por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e Gerência de Assuntos da Juventude.

O prefeito Mário Hildebrandt participou da abertura e exaltou a realização do curso. “Este é o momento de incentivar a capacitação dos jovens blumenauenses que querem empreender. Aprendizado gratuito para mais de 60 jovens, que escolheram aprender e empreender. A cidade e o futuro desses jovens ganham muito com essas escolhas”, declarou.

O gerente de Assuntos da Juventude, Ricardo Lunge, explica que este foi o primeiro de uma série de vários cursos que serão ofertados pela prefeitura. “O Start-E veio para auxiliar os jovens que querem empreender e que buscam orientações de como iniciar o novo negócio. O objetivo é incentivar o empreendedorismo desta nova geração”, disse.

Curtir isso: Curtir Carregando...