Mais de 300 alunos participam dos Jogos Escolares de Tênis de Mesa

Modalidade foi disputada na EBM General Lúcio Esteves.

Foto: Marcelo Martins

Aconteceram nesta sexta-feira, dia 24, os Jogos Escolares de Tênis de Mesa. Mais de 300 estudantes participaram das partidas, na Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves. As disputas incluem ainda a categoria paradesportiva.

Para a secretária de Educação, Patrícia Lueders, que acompanhou o evento, os jogos transcendem o caráter competitivo. “O esporte é muito importante na vida do estudante, pois promove integração entre as escolas municipais, bem como a interação entre os atletas e profissionais da educação”, afirma.

Realizados anualmente pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), os Jogos Escolares têm o objetivo de fomentar a prática esportiva entre os estudantes, a partir do projeto Esporte Escolar, que atende a mais de 5 mil crianças e adolescentes.

Ao longo do ano, outras modalidades também terão competições. A próxima será o xadrez, que está marcada para a terça-feira, dia 28, no setor 3 do Parque Vila Germânica.

Curtir isso: Curtir Carregando...