O evento tem o intuito de promover apresentações artísticas e culturais, fomentando as manifestações natalinas que resgatam os elementos da cultura europeia. Durante o período de realização, blumenauenses e turistas terão acesso gratuito às seguinte atrações:

– Desfiles Temáticos

– Autos de Natal

– Vila de Natal (entrada gratuita)

– Cerimônia de acendimento das luzes de Natal na Vila (diariamente às 20h30)

– Casa do Papai Noel,

– Oficina do Papai Noel

– Espaço da Neve

– Presépio

– Árvore da Solidariedade

– Pirâmide de Natal

– Feira de artesanato

– Oficina de pintura de biscoitos

– Cerimônia de advento

– Passeio de trenzinho

– Espaço gastronômico

– Mercado de Natal

– Dia de São Nicolau

– Roda Gigante e Carrossel, entre outros.

Além disso, haverá em bairros a serem selecionados 6 apresentações do já tradicional evento “Natal nos Bairros”.

Abertura do Magia de Natal

11 de novembro

Desfiles

11, 18 e 25 de novembro e 02, 09 e 16 de dezembro sempre às 20h30

Fonte: turismo Blumenau

