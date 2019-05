Macarronada em prol das categorias de base do Basquete Blumenau ocorre nesta sexta-feira (17)

Foto: Sidnei de Souza Batista

Na noite desta sexta-feira, dia 17, o Basquete Blumenau realiza a terceira edição da sua tradicional Macarronada da APAB. O evento será realizado no Setor 3 do Parque Vila Germânica, em Blumenau. O valor por pessoa é de apenas R$ 27. Lembrando que todos os recursos arrecadados serão revertidos as categorias de base do basquete masculino blumenauense.

Além de incentivar o esporte, quem comparecer ao evento vai ter disponível um cardápio requintado e de extrema qualidade. Com um macarrão de massa caseira, o público terá cinco molhos para qualificar a sua macarronada: bolonhesa, calabresa, carbonara, frango e queijo. O evento inicia a partir das 19h30 e se prolongará no decorrer da noite. O objetivo é atender da melhor forma todos que marcarem presença no local.

