Linha 114 – 1º de Janeiro passa a funcionar aos sábados

Foto: Eraldo Schnaider

A linha circular 114 – 1º de Janeiro (provisória) do transporte coletivo urbano de Blumenau, que opera de segunda a sexta-feira, passará a circular aos sábados também. O Seterb, por meio da Diretoria de Transportes, detectou a necessidade de disponibilizar três horários para melhor atender à comunidade. A partir deste sábado, dia 23, a linha terá saída do Terminal do Aterro às 4h10, 6h e 13h.

A implantação provisória da linha 114 desde a última segunda-feira, dia 18, é decorrente do fechamento do acesso à Rua 1º de Janeiro pela BR-470, no sentido Blumenau/litoral, no bairro Itoupava Norte, para obras de duplicação da rodovia. A linha 111 – Santa Clara que atendia os usuários da Rua 1º de Janeiro, entre a Rua 2 de Setembro e a BR-470, precisou ter seu trajeto modificado.

