Leo Maier faz show na Cafeteria Especial, em Blumenau, neste sábado

Blues, café e cidadania. Neste sábado, dia 23 de fevereiro, Leo Maier faz show na Cafeteria Especial, em Blumenau. A apresentação solo traz releituras de clássicos do Blues e músicas autorais e ocorre das 17h às 19h, com entrada gratuita e aberta ao público.

A recém-inaugurada Cafeteria Especial é a primeira inclusiva no Sul do país, onde só trabalham funcionários com síndrome de Down. Parte do lucro do espaço também é compartilhada com as instituições parceiras, como a Associação Sorrir Para Down e a Apae de Blumenau. Ao todo, a Cafeteria conta com seis funcionários, que foram treinados durante mais de um ano com aulas de culinária, de comunicação, dicas de relacionamento interpessoal e de atendimento ao cliente.

LEO MAIER

Guitarrista, cantor e compositor brasileiro. Leo Maier nasceu em Blumenau, Santa Catarina, em março de 1985. O Rock n’Roll foi a primeira grande influência e iniciou a carreira tocando com bandas locais aos 16 anos de idade. Alguns anos depois, Maier descobre o Blues e monta a primeira banda totalmente dedicada ao estilo, a Delones Blues. Em 2009, inicia atividades com um grupo referência no Blues de Santa Catarina, o Tiffany Harp & Capone Brothers. Em 2010, monta o projeto solo: Leo Maier Trio. Maier lançou o primeiro trabalho de estúdio como artista solo em fevereiro de 2015. Um EP com 6 faixas intitulado Leo Maier Trio, que teve a participação do produtor e guitarrista Cristiano Ferreira. Em abril de 2016, lançou o segundo EP, intitulado Guitar In My Hand, e em março de 2017, o primeiro álbum solo, I Choose The Blues, somente com faixas de sua autoria. O álbum I Choose The Blues recebeu críticas positivas de revistas nacionais e internacionais, como a Soul Bag Magazine (França), a Blues Blast Magazine (EUA), Blues Music Magazine (EUA) e a Rootstime (Europa), além de reportagens na Revista Guitar Player brasileira e na Guitarload. O conceituado site Roots Music Report recomendou seus 3 trabalhos de estúdio e colocou o álbum I Choose The Blues como um dos grandes álbuns de estreia de 2017. Leo Maier já dividiu o palco com ícones do Blues, como Solon Fishbone, Igor Prado, Adriano Grineberg, Blues Etílicos, Gonzalo Araya, Eddie Taylor Jr., Terry ‘Harmonica’ Bean e Kirk Fletcher. Abriu shows de lendas do Blues, como Linsey Alexander, Lil Jimmy Reed e Rip Lee Pryor e já tocou ao vivo com ícones da música brasileira como Zé Geraldo e Rick Ferreira (guitarrista de Raul Seixas). Além dos discos solo, Maier também gravou trabalhos para outros artistas, atuando como ‘sideman` e músico de estúdio. Artista ativo na cena Blues de Santa Catarina, toca em eventos e festivais por todo o país e segue apresentando o trabalho e o seu amor pelo Blues. Acompanhe as notícias e as novidades pelo www.instagram.com/leomaierblues



SERVIÇO

Show com Leo Maier

Dia 23 de fevereiro, das 17h às 19h

Na Cafeteria Especial (Rua Uruguai, 422, bairro Ponta Aguda, Blumenau)

Entrada gratuita e aberta ao público



Curtir isso: Curtir Carregando...