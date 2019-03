Ladrões furtaram mais de 4 mil reais em objetos de uma casa

Na noite desta quarta-feira (6), ladrões furtaram mais de R$ 4.200,00 em objetos de uma casa, no Bairro Garcia.

A vítima declarou que ao chegar em casa, por volta das 23h, se deparou com a janela arrombada.

De acordo com o relatório, foram furtados da casa vários objetos, como: secador de cabelo, escova rotativa Philips, mostruária de jóias, no valor de R$ 1.900,00; roupas de academia, no valor de R$ 2.300,00; capacete Fox e uma cafeteira Arno.

Na tarde de quarta-feira, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto à residência na Rua Frieda Kruger, no Bairro Salto do Norte.

De acordo com a vítima, a janela dos fundos foi arrombada.

Os ladrões levaram da casa a quantia de R$4.750,00 em espécie.

Os policiais confeccionaram os Boletins de Ocorrência .

