Ladrões explodem carro-forte durante assalto na PR-170, em Bituruna

Situação ocorreu nesta quarta-feira (6), no sul do Paraná; um dos vigilantes foi feito refém até que todo dinheiro fosse roubado.

Ladrões explodiram um carro-forte durante um assalto na PR-170, em Bituruna, na região sul do Paraná, por volta do meio-dia desta quarta-feira (6). Nesta tarde, policiais fazem um cerco nas proximidades em busca dos assaltantes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), pelo menos seis homens atiraram no carro-forte na rodovia, atingindo o motor do veículo. Houve troca de tiros com os seguranças da empresa Proforte.

Ainda durante a ação, os suspeitos fizeram um dos seguranças da empresa como refém até que todo o dinheiro do carro-forte fosse roubado. A polícia não informou que tipo de artefato explosivo foi usado para detonar o veículo.

Antes de fugir, na rodovia, os criminosos ateram fogo em dois carros usados por eles mesmos; um terceiro veículo supostamente usado pela quadrilha também foi apreendido na região.

No carro-forte, estavam quatro vigilantes, incluindo o motorista. Conforme a PM, alguns deles tiveram escoriações enquanto fugiam dos ladrões por um matagal.

O grupo fugiu e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Fonte: G1