Ladrões armados roubam carro na Cooper da Mafisa

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo nesta segunda-feira (30), na BR-470.

A vítima relatou que ao estacionar seu carro, por volta das 20h45min, para fazer compras no mercado Cooper, foi abordada por dois homens, um deles armado.

Os homens eram altos, morenos claros, magros, trajavam bermudas, um estava de preto, moletom e toca.

Um dos ladrões entrou no veículo da vítima, um Peugeot 207 Passion XR S de cor branca e placa MHN-5076, e seguiu pela via marginal.

Os policiais verificaram as filmagens da câmera externa da Cooper da Mafisa e constataram que um veículo Peugeot sedan, de cor escura, deu apoio na ação.

De acordo com a vítima, todos os seus documentos pessoais e cartões de banco estavam no interior do veículo.

Os policiais registraram o Boletim de Ocorrência e orientaram a vítima quanto aos procedimentos legais.

Quem souber de alguma informação sobre o veículo roubado pode ligar para o número de emergência da Polícia, 190.

