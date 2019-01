Justiça determina que dono de casarão da Rua XV faça a restauração

A Justiça acatou, por meio de uma liminar, a ação civil pública requerida pela Prefeitura de Blumenau, solicitando reparos no Casarão Azul por parte do proprietário.

Localizado na Rua XV de Novembro, o edifício que é uma propriedade particular, é tombando pelo Governo de Santa Catarina e nos últimos anos tem colocado em risco os prédios vizinhos, com quem divide parede, caso do Museu de Hábitos e Costumes e também da sede da Câmara de Vereadores.

Segundo a decisão judicial, a empresa proprietária do imóvel precisa providenciar os devidos reparos, inclusive solucionando os recorrentes problemas de infiltração. Entretanto, o réu ainda poderá recorrer da decisão no tribunal.

Lembrando que, desde o ano de 2006 a Fundação Cultural vem reivindicando a reforma no local, alertando sobre o mau estado aparente de conservação do patrimônio.

Curtir isso: Curtir Carregando...