Jovens aprendizes visitam a Fundação Cultural

A Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu) atendeu segunda-feira, dia 15, os alunos do curso de preparação para o trabalho do Senac. Cerca de 40 jovens aprendizes participaram de roteiros na companhia dos professores Itamar Bona (manhã) e Ligia Urdine (tarde). Após serem recepcionados pelo presidente da FCBlu, Rodrigo Ramos, a diretora do Patrimônio Histórico e Museológico Suel Petry ministrou palestra sobre Blumenau, seu fundador, imigrantes, empreendedorismo e crescimento da cidade.

Após a palestra, os alunos visitaram as salas expositivas do Museu de Arte de Blumenau (MAB), onde conheceram as obras que compõem a 3ª Temporada de Exposições. Nesses espaços, a mediação foi conduzida pela gerente do MAB, Mia Avila. “O objetivo foi proporcionar aos estudantes informações sobre a história de Blumenau, de seu fundador, os desafios enfrentados pelos imigrantes, a divisão política do município, empreendedorismo e o crescimento da cidade”, comentou Mia.

O curso de preparação para o trabalho do Senac contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens, auxiliando-os no desenvolvimento de competências que ampliem suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, geração de renda e participação na sociedade. Diante disso, o passeio buscou fortalecer o pensamento sobre a história e relações entre cultura, arte e principalmente a reflexão sobre grupos culturais, étnicos, religiosos da sociedade em que estão inseridos.

Saiba mais



3ª Temporada de Exposições do MAB

Visitas: até 25 de agosto, de terça-feira a domingo, das 10h às 16h

Mediação para grupos: agendamentos pelo telefone (47) 3381-6176

Entrada: gratuita

Exposições



“Reminiscências”, de Jairo Valdati

“O Somsilencio da imagem”, de Zé Paiva

“Entre Cores e Linhas”, de Miriam Puerta

“Raiz, veia, afluente”, de Jussara Marangoni

“Partes”, de Ricardo Kugler

“Naturezas possíveis… possíveis naturezas”, da Bluap

“Bauhaus 1919 – Catarinas 2019”, das Catarinas

