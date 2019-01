Jovem revelado na APEF é campeão da Copa Votorantim Sub-17

uando um atleta inicia em uma escolinha de futebol, o primeiro objetivo do professor é desenvolver a sua parte técnica e lhe oportunizar novas experiências de vida. Nessa caminhada, alguns atletas acabam por se destacar e vislumbram um futuro promissor dentro do esporte. Esse é o caso de Arthur Zanella Koerich, que foi aluno da Escolinha APEF e conquistou nos últimos dias o título da Copa Votorantim de Futebol Sub-17 vestindo as cores do Avaí.

Natural de Blumenau, Zanella segue uma caminhada de sucesso dentro do futebol nas divisões de base. Não sabemos como a sua história vai prosseguir, mas torceremos muito por cada vitória sua. Há alguns anos, a sua história nasceu em nossos braços e em breve a expectativa é por voos ainda mais altos. Você tem um filho e quer colocá-lo no futebol? Entre em contato conosco no telefone (47) 99130-8830 e venha participar do nosso projeto.

