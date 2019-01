Jovem é assassinada pelo namorado em Blumenau

A guarnição foi acionada via central regional de emergência para atender ocorrência de homicídio.

Ao chegar chegar no local a guarnição, orientada por um popular, deslocou até o imóvel indiciado. Ao entrar no primeiro cômodo deparou-se com uma feminina deitada no chão com uma perfuração de disparo de arma de fogo no meio da cabeça.

Tratava-se de ERICA PEREIRA 13/05/2002.

Segundo relatos de moradores era rotineiro a briga de ERICA com seu namorado DOUGLAS COMUNELLO de SIQUEIRA 17/03/1995 suspeito do homicídio até o momento.

Posteriormente o SAMU chegou no local certificando o óbito.

Acionado IGP E POLÍCIA CIVIL a guarnição isolou o local até a chegada ambos.

Logo se fez presente o IGP e concomitante a DIC ( DIVISÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL) já na custodia de DOUGLAS, possível autor do fato homicídio.

Coletada as informações necessárias lavrou-se um COP de homicídio e apos a saída das outras instituições a guarnição deixou o local seguindo em rondas pelo setor.



