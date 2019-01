Jornalistas de SC – e de Blumenau – em destaque nas esferas públicas

O senso comum é que a comunicação é supérflua quando falamos de estrutura pública e é o contrário. Bons profissionais em lugares certos são peças chaves para construir o sucesso das administrações, além de representar um importante serviço, afinal os agentes públicos precisam dar visibilidade às ações governamentais.

Nestas trocas de governo e mandatos, alguns destaques importantes.

Começamos pela jornalista Thamy Soligo, que com sua equipe trouxe uma nova forma da Assembleia Legislativa comunicar-se, explorando as redes sociais e o público jovem. O trabalho rendeu uma indicação para coordenar a comunicação digital do novo Governo do Distrito Federal, de Ibaneis Rocha (MDB).

O jornalista Jefferson Douglas, que por muitos anos comandou a RBS TV de Blumenau e em outras cidades, será o diretor de imprensa do Governo Carlos Moisés (PSL).

E Fabrício Wolff, com passagem pela diretoria de imprensa da Prefeitura e da Câmara de Blumenau, terá papel de destaque no Gabinete do deputado estadual mais votado de SC, Ricardo Alba (PSL).

Curtir isso: Curtir Carregando...