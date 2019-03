Jornal digital transmite ao vivo premiação do Concurso Brasileiro de Cervejas, em Blumenau

A cerimônia de premiação do Concurso Brasileiro de Cervejas 2019, nesta terça-feira, 12, será transmitida ao vivo pelo jornal O Município Blumenau, em parceria com a Trilha Filmes.

Com cinco câmeras e 10 profissionais envolvidos na produção, o programa vai mostrar em tempo real a expectativa dos participantes e a festa dos vencedores. Além disso, vai analisar os resultados e projetar o Festival Brasileiro da Cerveja, com o auxílio de especialistas e organizadores do evento.

Para acessar a transmissão, basta acessar omunicipioblumenau.com.br a partir das 19h15 ou ir direto à página de Facebook de O Município Blumenau. A festa de premiação será no Bela Vista Country Club e é restrita a participantes e convidados.

“Esse programa vai permitir que cervejeiros e familiares de cervejeiros de outros estados acompanhem o resultado do concurso ao vivo”, destaca o editor de O Município Blumenau, Evandro de Assis.

Terceiro maior concurso do planeta em número de rótulos, o evento de Blumenau teve mais de 3,1 mil rótulos inscritos por mais de 500 cervejarias. São 120 jurados avaliando desde sábado, 9, bebidas de 156 estilos diferentes.

O Festival Brasileiro da Cerveja é uma realização da prefeitura de Blumenau, parque Vila Germânica e Ablutec.

Fonte: O município.

