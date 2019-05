Jogos Escolares de Xadrez reúnem estudantes na Vila Germânica

Cerca de 400 enxadristas participaram de evento da Secretaria de Educação

Nem a chuva, desta terça-feira, dia 28, impediu os cerca de 400 estudantes da rede municipal de ensino de participar dos Jogos Escolares Municipais de Xadrez. Realizado no setor 3 da Vila Germânica, o evento da Secretaria Municipal de Educação (Semed) reuniu enxadristas de diversas escolas para disputas durante todo o dia.

“O esporte promove qualidade de vida e contribui para uma formação integral de nossas crianças e adolescentes. Com os Jogos Escolares, nosso intuito é incentivar cada vez mais a prática esportiva em nossas escolas”, afirmou a secretária de Educação, Patrícia Lueders.

O xadrez é uma das modalidades oferecidas no contraturno escolar por meio do projeto Esporte Escolar da Semed. Os jogos são promovidos com o intuito de proporcionar aos estudantes um momento de integração, bem como testar suas habilidades esportivas.

Além do xadrez, já foram realizados anteriormente jogos nas modalidades de punhobol e tênis de mesa. A Semed promove ainda ao longo do ano jogos nas modalidades coletivas como vôlei, futsal, basquete e handebol, e em modalidades individuais como o atletismo, ginástica artística e karatê.

