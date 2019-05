João Amoedo de volta a Blumenau

O ex-presidenciável João Amoedo, do Partido Novo, estará esta semana em Blumenau. Ele é um dos participantes do Atmosfera Business, evento promovido pelo Diretório Acadêmico de Administração e Comércio Exterior da FURB, em parceria com os Centros Acadêmicos de Ciências Contábeis e Economia da FURB, que acontece durante toda esta semana.

A palestra de Amoedo – terceiro mais votado na cidade, depois de Bolsonaro (PSL) e Haddad (PT) – será na quinta-feira, 18h30. Em abril, o ex-presidenciável esteve em Blumenau para um evento do Novo.

Mais sobre o o Atmosfera Business você confere aqui.

