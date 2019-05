Itajaí e Blumenau recebem concerto italiano gratuito

Apresentações gratuitas ocorrem entre os dias 29 de maio e 4 de junho e contam com a participação de tenores e músicos da Camerata Florianópolis

Que tal sair da rotina e presentear seus ouvidos com uma verdadeira imersão nos principais sucessos da música italiana dos últimos tempos? Este é o convite da nova temporada de concertos gratuitos do projeto Mattinata, conduzido pelo tenor Thompson Magalhães, que em sua segunda edição chega a quatro cidades catarinenses. São elas: Itajaí, Blumenau, Jaraguá do Sul e Florianópolis, com apresentações confirmadas para os dias 29, 30 e 31 de maio e 4 de junho, respectivamente.

“A contribuição italiana ao estado de Santa Catarina, e no Brasil como um todo, faz com que muitas das canções do Mattinatta já estejam no imaginário sonoro de muitos. Assim, o projeto espera contribuir com outras referências musicais, ampliando horizontes e, é claro, trazendo um espetáculo agradável e surpreendente para todos”, destaca o tenor.



O projeto Mattinata – nome de uma canção italiana popularizada por grandes tenores como Pavarotti, Domingos e Andrea Bocelli – nasceu após um período de estudos de Thompson nos Estados Unidos, seguido de um projeto em parceria com o pianista catarinense Luis Gustavo Zago. E foi justo destas experiências que o repertório foi tomando forma, contemplando canções de Rossini e Donizetti (compositores clássicos ou eruditos), de Lucio Dalla e Nino Rota (renomado compositor de trilhas de filmes), entre outros. “Esse repertório ‘fala sozinho’, independentemente do idioma a música chega fácil ao ouvinte, comove, envolve, distrai, diverte, e por mais surpreendente que pareça, essas canções são ‘pop’, já que o público as reconhece com facilidade”, completa Thompson Magalhães.

Além do tenor, as apresentações do Mattinata contam com participação da cantora Claudia Todorov. Em Florianópolis, ainda participam do concerto Carla Domingues, Fernando DeCarli, Guilherme Botelho e Fernando Zimmermann. “Outro ponto forte é poder contar com a retaguarda instrumental, do suporte das cordas, do acordeon e bandolim que ‘salpicam italianidade’ às canções, magistralmente arranjadas por Luiz Gustavo Zago”, completa.

A circulação do projeto Mattinata é uma produção da Harmônica Arte e Entretenimento e conta com patrocínio da Studio Z, através da Lei de Incentivo à Cultura.

29/05 – Itajaí

Local: Teatro Municipal – R. Gregório Chaves, 110 – Fazenda

Horário: 20h

Ingressos: Evento gratuito – Ingressos serão distribuídos a partir das 19h, na bilheteria dos Teatros.

30/05 – Blumenau

Local: Teatro Carlos Gomes – R. XV de Novembro, 1181 – Centro

Horário: 20h

Ingressos: Evento gratuito – Ingressos serão distribuídos a partir das 19h, na bilheteria dos Teatros.

31/05 – Jaraguá do Sul

Local: Teatro da Scar – R. Octaviano Lombardi – Czerniewicz

Horário: 20h

Ingressos: Evento gratuito – Ingressos serão distribuídos a partir das 19h, na bilheteria dos Teatros.

04/06 – Florianópolis

Local: Teatro do CIC – Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica

Horário: 20h

Ingressos: Evento gratuito – Ingressos serão distribuídos a partir das 19h, na bilheteria dos Teatros.

