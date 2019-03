Interligação de adutora será realizada neste domingo

Foto: Eraldo Schnaider

Neste domingo, dia 10, a Ponte dos Arcos será parcialmente interditada (sentido Rua Itajaí/República Argentina) durante todo o dia. A equipe do Samae estará no local fazendo uma interligação entre duas adutoras com uma nova rede de abastecimento já instalada na Rua República Argentina.

A interligação contemplará todos as residências na região da Rua República Argentina e Rua Silvano Candido da Silva, melhorando significativamente o abastecimento de água.

A adutora nova deriva de uma já existente (sentido Sulfabril/República Argentina) e na cabeceira da ponte será feito trabalho de escavação para a interligação. O objetivo é liberar os trabalhos para a Seinfra fazer a camada asfáltica.

O presidente do Samae, André Espezim, explica que a autarquia está atendendo uma solicitação do prefeito, Mario Hildebrandt, em antecipar as obras. “A Rua República Argentina está sendo reurbanizada, por isso, precisamos realizar primeiro os trabalhos de readequação dessas adutoras antes do asfaltamento da via. Evitando estragar as obras concluídas”, afirma.

