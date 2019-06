Intendente da Vila Itoupava é reeleito presidente do Comdevi

Na última segunda-feira, dia 10, o Intendente da Vila Itoupava, Leandro Índio da Silva, foi reeleito por unanimidade para a presidência do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Vila Itoupava (Comdevi). Este mandato foi oficializado em uma reunião, que contou com a presença expressiva de conselheiros, secretários municipais e da comunidade do distrito. A primeira gestão de Leandro teve início em abril de 2018, quando sucedeu Ingobert Falk.

O Comdevi foi criado em 2000, por meio da lei complementar nº 288, e tem como objetivo debater e auxiliar de forma coletiva a administração municipal na implantação, execução e avaliação de projetos estratégicos que promovam o desenvolvimento sustentável para aquela localidade. É formado por representantes da administração municipal de Blumenau e da sociedade civil. O órgão, que é deliberativo, também é responsável por gerir o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Distrito da Vila Itoupava (Fumdevi), que por sua vez, possui recursos destinados para o desenvolvimento da região.

“Agradeço o respaldo do prefeito e o apoio dos representantes da comunidade distrital. A responsabilidade é ainda maior, tendo em vista a confiança que me foi depositada pelos conselheiros. Contamos com inúmeros projetos reestruturantes para a nossa Vila Itoupava em andamento e que irão se concretizar justamente durante esta nova gestão”, destacou o presidente reeleito.

A próxima reunião ordinária do conselho será realizada em 12 de agosto, a partir das 19h, nas dependências do Centro de Educação Infantil (CEI) Erna Anna Trapp, situado na Rua Erwin Manzlke.

Curtir isso: Curtir Carregando...