Intendências emitem 216 Carteiras de Identidade

Iniciado em dezembro de 2017, o serviço de emissão de Carteiras de Identidade pelas Intendências Distritais do Grande Garcia e da Vila Itoupava, em parceria com o Instituto Geral de Perícias (IGP), vem gerando números significativos. Até o momento, as unidades viabilizaram a confecção de 216 RGs para cidadãos que vivem em regiões mais distantes do Centro. Foram 121 Carteiras emitidas pela Intendência do Grande Garcia e 95 pela Intendência da Vila Itoupava.

O intendente do Grande Garcia, Airton Maçaneiro, destaca o trabalho da Prefeitura de Blumenau para a descentralização de serviços públicos. “É de grande importância trazer os serviços para perto do cidadão, pois assim estamos contribuindo ainda mais para facilitar o dia a dia dos nossos contribuintes”, afirma.

Para solicitar o RG, o cidadão deve apresentar a certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, CPF e duas fotos recentes (tamanho 3×4). Não há cobrança de taxa para a primeira via. Já para requerer a segunda via, é necessário pagar um valor de R$ 34,97. Após o atendimento, o documento estará disponível para retirada em até 15 dias no Garcia e em até 30 dias na Vila Itoupava. O serviço funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Assessora de comunicação: Giulia Venutti Cirne Corrêa (3381-6946)

Curtir isso: Curtir Carregando...