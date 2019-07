Intendência da Vila Itoupava reinicia serviços com caminhão-pipa

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Intendência Distrital da Vila Itoupava, reiniciou na última semana o serviço de manutenção de vias na área rural com caminhão-pipa. A medida foi tomada de forma parcial e será efetivada nas principais vias do interior do Distrito. A ação busca amenizar a poeira, especialmente nas ruas com grande tráfego e que dão acesso a outros municípios. Entre elas está a Rua Augusto Bauer, que dá acesso a Massaranduba e Luiz Alves e a Rua Erwin Manzke (a maior de Blumenau em extensão), usada por moradores e turistas como acesso a Pomerode e Jaraguá do Sul.

No primeiro semestre deste ano, o Governo Municipal já viabilizou a reforma dos dois caminhões-pipa de propriedade da Intendência para atender especificamente o Distrito da Vila Itoupava, que possui cerca de 190 km de estradas de chão. Neste segundo semestre foi autorizado o reinício do serviço com um veículo no período da manhã. Além disso, foi iniciado o processo de contratação de dois motoristas efetivos de concurso público, para suprir definitivamente a demanda dos dois caminhões e assim ampliar o número de ruas a serem beneficiados pela ação. Esta medida irá restabelecer de forma plena o serviço em todo o Distrito.

“Estes avanços atendem a demandas das Associações de Moradores e do Conselho de Desenvolvimento da Vila Itoupava, e vem ao encontro da diretriz do governo municipal, que busca fortalecer a descentralização e reestruturar a Intendência para que possamos vencer os gargalos administrativos e estruturais, ofertando melhores serviços à comunidade”, destaca o Intendente da Vila Itoupava, Leandro Índio da Silva.

