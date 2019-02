Instituto Gene intermedia realização do Startup.ON

O que uma startup precisa para crescer? Comunidade, networking, conteúdo, mentorias? Todas essas perguntas serão respondidas no sábado, dia 16 de fevereiro, durante o Startup.On. Será um dia inteiro dedicado para palestras, painéis e sessões de mentorias direcionado para startups do Vale do Itajaí.

O evento, que está sendo intermediado pelo Instituto Gene, a Incubadora de empresas da região, é organizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), instituição sem fins lucrativos que representa o setor, e que promove todos os anos o Startup.ON, atividade que circula por todo Brasil e que tem por objetivo fortalecer as diferentes comunidades existente no país

Neste ano, Blumenau foi escolhida para sediar uma das etapas do evento. Em Santa Catarina, serão duas cidades privilegiadas com Startup.ON: Blumenau e Chapecó. “É uma oportunidade única para startups do Vale do Itajaí compartilhar conhecimentos com os mentores qualificados que já confirmaram presença”, diz Fabiano Odebrecht, diretor executivo do Instituto Gene.

Ele se refere aos oito mentores que estarão à disposição das startups, entre eles, Nilton Spengler Neto (CBO, Pague Veloz) e Luiza Zambrana (Head de Marketing, ABStartups).

A lista completa de mentores e todas as informações está no link https://abstartups.com.br/startupon/blumenau/

Inscrição gratuita neste link: https://www.sympla.com.br/startupon-blumenau–2019__447706

Programação

9h – Credenciamento e Recepção

9h30 – Abertura

9h45 – Palestra “Como aumentar suas vendas de forma consultiva”, com Roberto Viana, COO Ipê.Digital

10h15 – Palestra “Como a ABStartups pode te ajudar sua startup hoje?”, com Daniel Fazoli, Diretor de Operações ABStartups

10h30 – Palestra “10 dicas práticas de como trocar sua carreira/salario/benefícios por uma vida de merda”, com Dani Amaro, CEO da Paytrack

11h – Painel com FishBowl – Palestrantes e Mentores

11h30 – Palestra “Gestão Pragmática”, com Juan Bernabó, Founder da Germinadora

12h – Intervalo para almoço

14h – 18h – MENTORIAS: Sessões a cada 20min

14h30 – Palestra “Primeiros passos no growth marketing”, com Luiza Zambrana, Head de Marketing da ABStartups

15h15 – Palestra com Glauco Neves, CTO da Moblee

16h – Palestra com Nilton Spengler Neto, CBO da PagueVeloz

18h – Encerramento

Curtir isso: Curtir Carregando...