Instalação dos novos abrigos de ônibus será concluída em fevereiro

A Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) confirma que vai finalizar a instalação dos novos abrigos de ônibus em fevereiro. Mais de 90% dos 118 pontos de ônibus já foram instalados, contemplando as regiões Norte, Sul, Leste e Oeste da cidade.

O investimento da Prefeitura de Blumenau na instalação dos abrigos está orçado em R$ 1.436.370,51. “Temos 67 unidades completamente finalizadas, outras 46 faltando apenas os acabamentos e cinco delas por instalar”, avalia o secretário da Seinfra, Alexandro Fernandes.

Os novos modelos são produzidos com aço galvanizado, fechado com vidro temperado e telhas térmicas, assegurando maior conforto e durabilidade. Medindo três metros de largura, o abrigo é fabricado com material modular, o que permite a reposição por peças individuais, caso necessite de manutenção. Sua estrutura conta com bancos, lixeira e um espaço livre, que pode ser usado para cadeirantes.

Assessor de Comunicação: Fernando Gonzaga

