Inscrições abertas para o Circuito Catarinense de Internacionalização dos Pequenos Negócios

Com o apoio da Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec), o Sebrae promove na próxima quarta-feira, dia 7 de agosto, o Circuito Catarinense de Internacionalização dos Pequenos Negócios. Voltado especialmente para Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempresas (ME), o evento gratuito será realizado no Auditório do Centro Empresarial Blumenau (CEB), das 18h30 às 22h. As inscrições devem ser feitas pelo site do Sympla neste link.

O objetivo do circuito é demonstrar que internacionalizar vale a pena. De acordo com dados levantados pelo Sebrae, existem no Brasil 6,4 milhões de empresas. Desse total, 99% são micro e pequenas empresas, representando uma fatia percentual expressiva no total de empresas nacionais, bem como sendo responsáveis por empregar mais da metade da população econômica ativa.

Ainda de acordo com dados divulgados no site sympla, os pequenos negócios são responsáveis por 58% dos empregos em Santa Catarina e representam 99,2% do total de empresas, demonstrando assim a dimensão do impacto na economia que o público alvo do circuito possui. Mais informações sobre o evento podem ser solicitadas pelo telefone (47) 3702-6400 ou pelo e-mail salomon@sc.sebrae.com.br.

Confira a programação:

18h30 – Credenciamento

19h – Talk Show mediado por Douglas Cândido, consultor e empresário da área de internacionalização de negócios.

Painel 1 – Entendendo a preparação para entrada em novos mercados – Sebrae SC

Painel 2 – Como encontrar o seu consumidor ou fornecedor no mercado internacional

Painel 3 – Como financiar e segurar o seu crédito na operação de exportação ou importação – Banco do Brasil

Painel 4 -Promoção do seu negócio no mercado externo – APEX BRASIL

20h – Debate com o público.

20h30 – Coffee break de networking

20h50 – Apresentação do Projeto de internacionalização para pequenos negócios do Sebrae/SC.

21h20 – Apresentação do case da empresa JUNG participante do projeto ExportaSC.

