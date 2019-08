Inscrições abertas para curso de gestão de finanças pessoais para jovens de Blumenau

A Gerência de Assuntos da Juventude por meio da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) em parceria com o Banco Central do Brasil (BC), informa que estão abertas as inscrições para o Curso de Gestão de Finanças Pessoais (GFP), na modalidade educação a distância. A atividade tem o objetivo de orientar os jovens na gestão de suas finanças e na utilização consciente do dinheiro.

“Nosso objetivo tem sido proporcionar o desenvolvimento dos jovens blumenauenses, sejam eles empreendedores, que estão procurando uma posição no mercado de trabalho ou que buscam se desenvolver”, destaca o gerente de Assuntos da Juventude, Ricardo Lunge.

As aulas serão disponibilizadas gratuitamente em ambiente virtual, sendo necessário ao aluno matriculado apenas computador com acesso à internet. Ao final do curso, o estudante receberá um certificado emitido pelo Banco Central. As inscrições devem ser realizadas até o dia 9 de agosto, no e-mail juventude@blumenau.sc.gov.br com os seguintes dados: nome, RG/CPF, e-mail e celular.

