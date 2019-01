Inovações exigem novos perfis de profissionais da Tecnologia da Informação em 2019

No ambiente dos negócios, a transformação digital e as mudanças que esse movimento está causando nas empresas atingem diversificados níveis, gerando exigências diferentes em cada área das organizações. O setor da tecnologia da informação, por exemplo, não é mais visto apenas como uma equipe que oferece suporte para o restante da empresa. Atualmente, a exigência é que os profissionais de TI possuam uma visão estratégica de negócios, propondo soluções e inovações para a empresa.

De acordo com o Gartner, ao menos 40% das equipes de TI assumirão vários papéis, sendo a maioria relacionada à área de negócios e não de tecnologia. Já em 2019, as contratações de especialistas deverão cair em mais de 5% para atender a demanda por profissionais mais versáteis, com conhecimento em diversas áreas.

“Neste novo cenário, o profissional que deseja se destacar em sua carreira, deve ter a capacidade de se relacionar com clientes, fornecedores e parceiros, e só assim compreender mais a fundo os processos de negócio da empresa em que atua, aplicando-os no ambiente de TI para gerar resultados que impactem positivamente no desempenho da organização”, afirma Gilmar Tamanini, presidente da Teclógica, empresa de TI e negócios de Blumenau (SC).

O profissional requisitado no mercado atual precisa combinar capacidades técnicas e não-técnicas para suportar um ambiente de negócios cada vez mais complexo. “O novo profissional de TI precisa ter foco na inovação, indo muito além dos conhecimentos técnicos”, observa Tamanini.

Hoje, as empresas têm buscado cada vez mais profissionais que contribuam também para suas estratégias de negócios e não apenas nas questões tecnológicas. Em razão disso, aqueles que conseguem reunir conhecimentos de TI com habilidades de relacionamento interpessoal e gestão serão mais valorizados perante o mercado.

Outro fator importante está relacionado com a ascensão da mulher no setor. Atualmente, o segmento de Tecnologia da Informação ainda possui presença quase que predominantemente masculina. Um estudo recente divulgado pela associação americana de TI Computing Technology Industry Association (CompTIA), mostra que apenas 24% dos postos de trabalhos em empresas de tecnologia em todo o mundo são ocupados por mulheres.

No Brasil, apesar de serem maioria no ensino superior, as mulheres representam apenas 20% dos alunos nos cursos relacionados à computação, e esse número diminui quando pensamos em cargos de liderança, apenas 8% destes cargos são ocupados por profissionais do sexo feminino. Segundo dados do World Economic Forum, a participação das mulheres no mercado de trabalho em geral chegará perto a dos homens somente no ano de 2133.

Ainda assim, é possível dizer que o espaço ocupado pelas mulheres no setor da tecnologia é promissor, já que temos exemplos ao redor do mundo de mulheres que começam a alterar esse paradigma e lideram grandes empresas.

Crescimento do setor

Segundo as estimativas da EMIS Insights, os serviços de TI devem crescer 5% por ano entre 2017 e 2021 e, até o final de 2021, as vendas de software e serviços de TI devem alcançar USD 25,8 bilhões com um aumento de 5,7% por ano. O crescimento deve ser baseado na recuperação da economia que irá atrair investimentos em cloud, ajudando a expandir evoluções tecnológicas.

O estudo revela que o setor de TI no Brasil está cada vez mais centrado no desenvolvimento de software e serviços de TI. O principal impulsionador de crescimento para o setor de TI são os investimentos em segurança e aplicativos na nuvem, que aumentarão as vendas nos próximos anos.

Sobre a Teclógica

Fundada há mais de 20 anos, a Teclógica é uma empresa especializada na gestão de TI e Negócios que oferece ao mercado serviços de desenvolvimento e gerenciamento de aplicações, e produtos para os mais diferentes segmentos do mercado, como construção civil, comunicação corporativa e gestão de contratos.

Com sede em Blumenau (SC), a empresa conta com atuação em todo território nacional e na América Latina. Para mais informações, acesse www.teclogica.com.br. Acompanhe também no LinkedIn: http://go.teclogica.com.br/linkedin.

