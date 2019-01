Iniciativas de educação financeira do Sistema Ailos são certificadas nacionalmente

O Sistema Ailos atua fortemente em seu propósito de gerar valor e cidadania financeira às pessoas, de forma sustentável. Investe em educação porque acredita que, desta forma, consegue transformar vidas. Todos os anos, as 13 cooperativas que compõem o Sistema oferecem aos seus cooperados e comunidades diversas ações de incentivo à educação financeira. Teatros, atividades em escolas, palestras, cursos de gestão financeira pessoal e consultoria a empreendedores são algumas delas.

São mais de 50 inciativas, que recentemente receberam o Selo Enef – Estratégia Nacional de Educação Financeira, criado pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef) que reconhece e incentiva as entidades no fomento de atividades de educação financeira no país.

Para Elaine Aparecida Rodrigues, gestora da equipe de Organização do Quadro Social da Central Ailos, o objetivo é auxiliar a população a entender e controlar melhor suas finanças. “Queremos que cada cooperado tenha consciência na hora de consumir e possa ter autonomia ao tomar suas decisões financeiras. Assim, ele conseguirá viver com mais qualidade de vida.”

Segundo o diretor executivo da Central Ailos, Ivo José Bracht, a conquista é um grande salto para expandir as estratégias de educação financeira. “O Selo Enef é o reconhecimento de um trabalho que desenvolvemos com todos os públicos. Transformamos a vida não somente de nossos cooperados, mas também de todos os que nos rodeiam. Crianças, jovens, adultos, empreendedores são beneficiados com orientações financeiras de qualidade e que vão ao encontro de suas necessidades diárias”, destaca.

Conquistaram o Selo os cursos presenciais, vídeos da plataforma do Progrid EAD, palestras, peças teatrais, jogos e o Programa Coopera Educa. A certificação tem validade de dois anos. Para saber mais sobre todas as ações disponíveis basta acessar o site www.ailos.coop.br.

Sobre o Sistema Ailos

Constituído em 2002, o Sistema Ailos conta com mais de 700 mil cooperados, 13 cooperativas, mais de 190 postos de atendimento e R$ 7,1 bilhões em ativos. Com atuação nos três estados do Sul do país, possui mais de 3 mil colaboradores. As cooperativas que compõem o Sistema Ailos são: Viacredi, AcrediCoop, Credifiesc, Acentra, Credcrea, Credelesc, Transpocred, Credifoz, Credicomin, Crevisc, SCRcred, Evolua e Viacredi Alto Vale.

