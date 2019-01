Iniciada venda de ingressos para estreia do vôlei masculino na Superliga B

Já estão à venda os ingressos para a partida de estreia da Apan Vôlei Blumenau/FMD na Superliga B masculina. As entradas para o jogo diante do São José Vôlei (SP), marcado para este sábado, dia 26, às 20h, no Ginásio Galegão, custam R$ 10. Estudantes, professores e idosos pagam R$ 5, mediante a apresentação de documento. A direção da equipe blumenauense espera a presença maciça de público, incentivando e auxiliando os atletas a conquistarem a primeira vitória na competição.

Os torcedores podem adquirir os ingressos de forma antecipada até o meio-dia de sábado em quatro locais: Paquetá Esportes do Shopping Neumarkt, Açait’s do Centro e do bairro Victor Konder e no Obs Bar, também situado no bairro Victor Konder. Posteriormente, as entradas serão comercializadas apenas na bilheteria do Galegão. No dia do jogo, haverá estacionamento atrás do ginásio, ao custo de R$ 10.

A Superliga B reunirá outros sete times: Botafogo (RJ), Anápolis Vôlei (GO), Upis (DF), Apav Vôlei (RS), JF Vôlei (MG) e Lavras Vôlei (MG). Na fase classificatória, que ocorre até 9 de março, as equipes formarão um grupo único, jogando entre si. Todas as participantes passam para as quartas de final, com os confrontos sendo definidos por meio de cruzamento olímpico (1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6° e 4° x 5°) e realizados no sistema de playoff melhor de três jogos. Os dois primeiros colocados garantem o acesso à elite do voleibol brasileiro na temporada 2019/2020.

Assessor de comunicação: Felipe Elias

