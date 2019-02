Iniciação Esportiva atende mais de 4,4 mil crianças em 2017

O programa de Iniciação Esportiva atendeu, em 2017, um total de 4.482 crianças e jovens no contraturno escolar. Promovido pela Prefeitura de Blumenau, por meio da Fundação Municipal de Desportos (FMD), o projeto tem hoje 70 polos espalhados em 31 bairros da cidade, somando 24 modalidades diferentes.

O principal objetivo do programa é proporcionar atividades esportivas para os estudantes. Em sua maioria, os polos se concentram nas escolas e os alunos aproveitam o contraturno escolar para praticar algum esporte. “O objetivo é a inclusão através do esporte, mas a gente ainda tem a oportunidade de descobrir alguns talentos”, disse o presidente da FMD, Egídio Beckhauser.

Das 4,4 mil crianças atendidas durante o ano, 1.380 estão em 22 polos avançados. Nestes locais, os estudantes já começam um trabalho mais específico para brigar por vagas nas equipes que representam a cidade em competições pelo Estado e Brasil.

As atividades da Iniciação Esportiva retornam na próxima quinta-feira, dia 8, junto com o início do ano letivo. Para se inscrever em uma das modalidades, basta procurar o polo mais perto da sua casa ou conferir diretamente com a escola onde estuda. O programa é destinado a todos os estudantes do município, sejam eles da rede municipal, estadual ou particular de ensino. A relação completa das modalidades e dos polos está no site da Prefeitura.

Curtir isso: Curtir Carregando...