Ingressos antecipados para segundo jogo da APAN Vôlei na Superliga B já estão à venda

Jogo será neste sábado, novamente no Galegâo, às 20 horas

BLUMENAU – Os ingressos antecipados para o segundo confronto da APAN Vôlei Blumenau na Superliga B já estão à venda. Foram disponibilizados quatro pontos de comercialização em Blumenau e outros dois na cidade de Gaspar, nas lojas da Açaí’ts da cidade vizinha.

Nos pontos antecipados, somente serão comercializados ingressos inteiros, ao custo de R$ 10,00. Eles podem ser comprados até o meio-dia de sábado. Após, somente na bilheteria do ginásio, horas antes do confronto contra os mineiros do JF Vôlei (Juiz de Fora).

A meia-entrada só estará disponível para venda na bilheteria do Galegão, beneficiando estudantes, professores e idosos acima de 60 anos.

Confira os endereços dos pontos de venda antecipados:

► OBS Bar – Rua Antônio da Veiga, 171 | Victor Konder

► Paquetá Esportes (Shopping Neumarkt)

► Açaí’ts Blumenau | Centro – (Rua Sete de Setembro, 1315 | Centro | próximo ao Shopping Neumarkt)

► Açaí’ts Blumenau | Bairro Victor Konder (Rua São Paulo, defronte ao SENAI)

► Nas duas lojas do Açaí’ts de Gaspar:

– Rua Anfilóquio Nunes Pires 231 | Bairro figueira

– Rua Augusto Beduschi, 127 | Centro

Estacionamento

Para facilitar a vida de todos os torcedores que forem de carro, o estacionamento localizado atrás do Galegão estará aberto, com preço de R$ 10,00.

Venda de camisas oficiais

As camisetas oficiais do time estarão sendo vendidas na hora do jogo, no interior do Galegão, ao custo unitário de R$ 60,00.

Curtir isso: Curtir Carregando...