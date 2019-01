Ingressos antecipados à disposição para partida entre Metropolitano e Marcílio Dias

Iniciou nesta quinta-feira, dia 31, a venda de ingressos antecipados para a partida entre Metropolitano e Marcílio Dias, válida pelo Campeonato Catarinense de Futebol da Série A. Além do site IngressoDeVantagens.com.br, o torcedor pode adquirir nas duas unidades do Posto Bela Jóia. A partida ocorre no domingo, dia 3, às 17h, no Estádio do Sesi, em Blumenau.

O ingresso na cadeira lateral terá o custo de R$ 40, com R$ 80 na cadeira central e R$ 40 no setor visitante. O apoio da torcida será fundamental na busca pela primeira vitória no Estadual.

