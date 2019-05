Incentivo ao empreendedorismo

A Semana do Microempreendedor Individual (MEI) é uma ação promovida em todo o país e, em Blumenau (SC), o Sebrae Vale/SC integra a programação, de 20 a 23 de maio, com uma série de oficinas gratuitas sobre o tema. Dados divulgados pelo Serasa Experian, em maio do ano passado, apontaram que a cada 10 segundos surgia um MEI no Brasil. E em um levantamento feito pela consultoria MEI Fácil, entre novembro de 2017 e maio de 2018, foi detectado um aumento de 17% no número de negócios desse tipo.

Os números mostram que abrir uma empresa pode ser a solução para grande parcela da população e é para auxiliar essas pessoas que a programação foi desenvolvida. Capacitação sobre vendas, MEI na prática, controle de fluxo de caixa e planejamento do negócio fazem parte da agenda do evento. O que você acha de uma entrevista com o reapresentantes do Sebrae/SC Vale para conversar sobre empreendedorismo e como as pessoas podem participar? As palestras são gratuitas, porém com vagas limitadas.



