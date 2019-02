II Conferência da Evasão Escolar ocorre nesta quarta-feira, dia 20

A Prefeitura Municipal de Blumenau promoverá nesta quarta-feira, dia 20, a II Conferência Intersetorial de Políticas Públicas de Evasão Escolar. O evento é destinado a profissionais da educação, servidores das Secretarias de Desenvolvimento Social (Semudes) e Promoção da Saúde (Semus), além de conselheiros tutelares e estudantes universitários. A conferência ocorrerá na sede da OAB Blumenau em dois períodos, pela manhã, às 8h30, e à tarde, às 14h.

O encontro contará com a presença do Procurador Regional da República no Distrito Federal, Dr. Guilherme Schelb, que ministrará palestra intitulada “Respeitar as leis que protegem a infância é dever de todos”. O evento tem o objetivo de discutir e promover ações intersetoriais sobre o assunto e ainda buscar soluções para combater a evasão escolar.

A sede da OAB em Blumenau está localizada na Rua dos Advogados, nº 180, bairro Água Verde.

