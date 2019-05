Hospital Santa Isabel faz chá de bebê para esposa de paciente que recebeu alta

Foto: HSI

Mais uma ação do projeto “O que importa para Você?” aconteceu no Hospital Santa Isabel, na manhã desta quinta-feira. Marcos, um paciente de 25 anos, foi internado dia 26 de março, após sofrer um acidente, e recebeu alta hoje. De surpresa, eles ganharam um Chá de Bebê, com diversos presentes para Ana Vitória, prevista para chegar em julho.

Durante o atendimento do serviço de Psicologia do Hospital Santa Isabel, Marcos e a esposa Ester, que está grávida, relataram sua preocupação com a chegada do bebê. O casal, que tem uma menina de um ano, não teve tempo para comprar berço, roupas e fraldas para a outra filha que está para chegar, por conta da internação de Marcos.

Para auxiliar o casal e tornar este momento de alta hospitalar ainda melhor, a Enfermeira Patrícia Bortolin, coordenadora do setor Nossa Senhora das Graças, decidiu realizar o Chá de Bebê. O Serviço de Psicologia auxiliou na ação, que teve a participação da Unidade São José. Além dos colaboradores deste setor, pessoas de outras áreas do hospital, além do público externo e membros da igreja de uma funcionária, também contribuíram. O Chá de Bebê foi uma surpresa para Ester, que se emocionou ao perceber que o Hospital Santa Isabel se preocupou com cuidados que vão além das paredes do hospital. O casal ganhou roupinhas, produtos de higiene do bebê.

A Ana Vitória, que ainda não chegou, ganhou diversos tios e tias do Hospital Santa Isabel, que vão conhecer a menina quando nascer e puder visitar a instituição.

Fonte: Assessoria de Imprensa HSI

Curtir isso: Curtir Carregando...